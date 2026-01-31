Что известно о гибели подростков при пожаре в сауне в Прокопьевске

Подростки находились в сауне в Прокопьевске, где впоследствии произошел пожар. В результате пять человек погибли, одной девушке удалось спастись.

Пожар произошел сегодня, 31 января, в частной сауне города. Как сообщил депутат Госдумы от региона Павел Федяев в своем Telegram-канале, компания подростков отмечала день рождения.

По оценкам спасателей, предварительная площадь возгорания составила 70 "квадратов" и 15 погонных метров кабельной продукции котельной. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Кемеровской области, к тушению привлекли 41 человек, а также 13 единиц техники.

При ликвидации пожара спасатели обнаружили пятерых несовершеннолетних погибших. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, речь идет о трех 16-летних девочках и двух мальчиках 15 и 17 лет.

Также известно, что одной из находившихся в сауне в момент пожара девушке удалось спастись. В пресс-службе Кузбасского клинического центра медицины катастроф имени профессора И. К. Галеева отметили, что она не пострадала. Медики осмотрели девочку и отпустили домой. От транспортировки в больницу подросток отказалась.

После гибели пятерых несовершеннолетних при пожаре СК РФ по региону возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Для расследования и определения причин пожара и смерти пострадавших назначат судебные экспертизы.

Региональная прокуратура также организовала свою проверку по факту ЧП в частной сауне Прокопьевска, а на место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора города Евгений Покровский. В пресс-службе надзорного ведомства проинформировали, что на контроль также поставлены и результаты расследования уголовного дела.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк отметил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь. Глава региона также выразил им свои соболезнования.

В Прокопьевске организовали специальный штаб, в котором работают медики скорой помощи и психологи, готовые оказать помощь родственникам подростков, сообщила РИА Новости заместитель главы города по социальным вопросам Олеся Сергеева.

С открытым горением спасателям удалось справиться. Пожар полностью ликвидирован, проинформировали в пресс-службе МЧС РФ по Кемеровской области.