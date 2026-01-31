В Подмосковье эвакуировали всех застрявших на фуникулере спортпарка

В Подмосковье эвакуировали всех застрявших на канатной дороге гостей спортивного парка «Степаново», передает РИА Новости со ссылкой на саму организацию.

В парке заявили, что приостановка движения канатной дороги произошла по техническим причинам.

«Наши специалисты совместно с сотрудниками МЧС проводят стандартную процедуру эвакуации, уже все произвели, люди все эвакуированы», — сообщили на горячей линии.

Там добавили, что никто не пострадал. Все гости в тепле, обеспечены горячим питанием и под наблюдением сотрудников.

До этого стало известно, что 50 человек застряли на горнолыжном подъемнике в деревне Степаново Дмитровского округа. Причиной остановки подъемника стал обломившийся трос.

В результате посетители горнолыжного комплекса остались сидеть в открытых кабинках при температуре -17°C. Спасатели эвакуировали застрявших лыжников с помощью переносных лестниц. Источники утверждали, что это уже вторая остановка подъемника за день. В первый раз люди ждали помощи около двух часов.