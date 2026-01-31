Бабушка убитой в Москве девушки скончалась, узнав о смерти внучки

Бабушка убитой на юго-востоке Москвы девушки скончалась, узнав о смерти внучки. Об этом в субботу, 31 января, сообщили в благотворительном фонде помощи бездомным животным, в котором работала убитая.

Там также сообщили, что из квартиры, в которой проживала девушка, вывозят котов и вещи убитой. Помимо этого, работники фонда рассказали, что она также привела на работу к ним свою маму.

В квартире проживало множество бездомных животных, в том числе слепой кот по кличке Потап.

— Злой человек осиротил мать, пережившую своего единственного ребенка. Самое страшное, что может случиться с женщиной в этом мире, случилось с Ольгой, — написали в Telegram-канале фонда.

Об убийстве стало известно утром 31 января. Тело 18-летней девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на улице Совхозной.

Перед трагедией Олеся сообщила матери, что ее бывший молодой человек собирается прийти. Мать была против, но дочь заявила, что отказ приведет к скандалу.

19-летний парень сам обратился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение.