9-летнего ребенка второй день ищут в Петербурге

В Санкт-Петербурге разыскивают девятилетнего мальчика, который ушёл из дома в пятницу днём и до сих пор не вернулся. Об этом сообщило Главное следственное управление СКР по городу.

По данным ведомства, ребёнок покинул квартиру на Красносельском шоссе около 14:00 30 января и с тех пор не выходит на связь. Его местонахождение неизвестно.

Мальчик был одет в чёрную куртку, тёмно-синие брюки, чёрные сапоги, чёрную шапку и бежевый шарф.

К поискам подключился поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».