Десятки людей застряли на горнолыжном подъемнике в Подмосковье

50 человек застряли на горнолыжном подъемнике в Подмосковье в 17-градусный мороз. Об этом в субботу, 31 января, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

Инцидент произошел в деревне Степаново Дмитровского округа. Причиной остановки стал обрыв троса, из‑за чего люди оказались в открытых кабинах на сильном морозе. Спасательные работы ведутся с помощью переносных лестниц, пострадавших нет.

За день это уже второй подобный случай. Первый произошел днем — люди ждали помощи около двух часов, уточняется в публикации.

Месяцем ранее на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи, где 10-летняя девочка и ее отец попали в снежную лавину, их откопали другие отдыхающие. Все произошло на трассе «Реликтовый лес».

Что делать, если застряли на горнолыжном подъёмнике

До этого снежный шторм накрыл горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области. Ночной ураганный снегопад парализовал движение: автомобили оказались занесены сугробами.