Пять подростков погибли при пожаре в сауне

Трагедия произошла в частной сауне города Прокопьевск, где отдыхали несовершеннолетние 16-17 лет. Об этом сообщает канал 112.

Сауна, в которой произошел пожар, расположена на улице Кубанской. Не исключено, что жертв может быть больше — администратор заведения сообщил, что внутри могут оставаться люди.

«В сауне отдыхали подростки 16-17 лет. Одна девушка успела выбежать. Ещё 1–2 человека числятся пропавшими без вести», — сообщает канал.

На месте работают экстренные службы.

В соцсетях пишут, что компания примерно из 10 подростков отмечала праздник. Огонь вспыхнул в парной и перекинулся на всё здание.

Тела мужчины и женщины обнаружили в бане на дачном участке

Сейчас пожар не ликвидирован, горит около 30 квадратных метров здания.