Раскрыты подробности расправы над 18-летней котоняней в Москве

Lenta.ru

На юго-востоке Москве девушку лишил жизни бывший 19-летний парень. Подробности раскрыло издание Baza.

По данным издания, расправа произошла из-за решения 18-летней девушки расстаться. Молодой человек пришел к ней домой и попытался возобновить отношения, а когда получил отказ, повалил ее на пол и стал душить. Через сутки молодой человек сам сдался полиции.

Возбуждено уголовное дело. Квартиру опечатали. Известно, что потерпевшая работала котоняней в благотворительном фонде, который занимался помощью животным.

