Силовики задержали разработчика российского бункера от ядерного удара

Главу Научно-исследовательского центра совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС Николая Посохова и заместителя начальника института Игоря Сосунова задержали и предъявили обвинение в получении взяток в особо крупном размере. Об этом в субботу, 31 января, сообщает РБК.

В ходе предварительного расследования следствие планирует ходатайствовать перед судом о домашнем аресте для Посохова и о заключении Сосунова под стражу, сообщили в правоохранительных органах.

Главное следственное управление СКР направило в Замоскворецкий районный суд Москвы ходатайства об избрании меры пресечения для обвиняемых. Согласно статье о получении взятки, им грозит до 15 лет лишения свободы, уточняется в публикации.

