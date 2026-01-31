Болельщики подожгли стадион в Чили из-за цен на билеты

Матч «Универсидад де Чили» и «Аудакс Итальяно» в Сантьяго был приостановлен после того, как болельщики подожгли сиденья на трибуне в знак протеста против высоких цен на билеты. После вмешательства полиции порядок восстановили, игру возобновили, она завершилась со счётом 0:0. Клуб осудил беспорядки, заявил о жалобах на четырёх задержанных и намерении использовать биометрическую систему для идентификации виновных. ANFP подчеркнула недопустимость насилия на стадионах.

Футбольный матч двадцать первого тура чилийской Примеры между столичными клубами «Универсидад де Чили» и «Аудакс Итальяно», проходивший 31 января на Национальном стадионе имени Хулио Мартинеса Праданоса, был временно прерван из‑за действий группы болельщиков, выразивших недовольство политикой руководства клуба в отношении стоимости билетов.

Инцидент произошёл в первые минуты встречи. Несколько человек в капюшонах проникли на сектор трибуны, традиционно занимаемый организованной группой поддержки «Лос де Абахо». В тот момент сектор оставался пустым. Проникшие на трибуну подожгли пластиковые сиденья, после чего попытались прорваться на игровое поле. На место немедленно прибыли сотрудники правоохранительных органов, что заставило участников беспорядков скрыться. В ходе столкновений с полицией пострадавших среди зрителей и персонала зафиксировано не было.

Организаторы матча приняли решение о кратковременной приостановке игры до полной стабилизации обстановки. После ликвидации очага возгорания и восстановления порядка на трибунах встреча возобновилась. Основное игровое время завершилось со счётом ноль голов у обеих команд.

Руководство футбольного клуба «Универсидад де Чили» выступило с официальным заявлением, в котором осудило произошедшее как недопустимое нарушение общественного порядка и правил проведения спортивных мероприятий. Администрация клуба сообщила о намерении подать судебные жалобы в отношении четырёх лиц, задержанных полицией 31 января в связи с инцидентом. Кроме того, клуб заявил о готовности инициировать юридические процедуры против всех участников беспорядков, которые будут установлены с помощью внутренней биометрической системы идентификации посетителей стадиона.

Чилийская национальная футбольная ассоциация также опубликовала позицию по данному случаю, подчеркнув, что акты насилия, правонарушения и проявления организованной преступности несовместимы с принципами развития футбола и соблюдением верховенства закона. В сообщении ассоциации содержался призыв к клубам, болельщикам и организаторам обеспечивать безопасную и семейную атмосферу на всех официальных матчах.

«Универсидад де Чили», основанный в 1927 году, является одним из самых титулованных клубов страны с восемнадцатью чемпионскими титулами в истории. Его принципиальное противостояние с «Коло-Коло» формирует так называемый столичный дерби, однако матчи с «Аудакс Итальяно», имеющим итальянские корни и основанном в 1910 году, также относятся к числу принципиальных встреч в рамках внутристоличного календаря.

Данный инцидент стал очередным проявлением социального недовольства, связанного с коммерциализацией профессионального футбола в Чили. В последние годы ряд клубов высшей лиги повысил стоимость билетов на домашние матчи, что вызвало критику среди традиционных групп поддержки, считающих такие меры барьером для доступа к играм широких слоёв населения.

Матч на Национальном стадионе, вмещающем свыше сорока восьми тысяч зрителей и принимавшем чемпионат мира по футболу 1962 года, проходил в условиях усиленных мер безопасности, однако организаторам не удалось полностью предотвратить проникновение на трибуны лиц, намеревавшихся спровоцировать беспорядки.

Вопрос о балансе между доступностью спортивных мероприятий для болельщиков и необходимостью обеспечения безопасности остаётся актуальным для чилийского футбола. Предстоящее рассмотрение дела задержанных и результаты работы биометрической системы идентификации могут повлиять на дальнейшую политику клубов в области управления посещаемостью и взаимодействия с организованными группами поддержки.