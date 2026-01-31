Появились новые подробности поиска Усольцевых

Спасатели в январе 2026 года возобновили поиски Ирины, Сергея Усольцевых и их пятилетней дочери Арины, которые в конце сентября прошлого года пропали в тайге Красноярского края, пишет «СтарХит» со ссылкой .

По данным источника, на фоне появления все новых версий о пропаже семьи, было принято решение о продолжении поисковой операции.

«Силосные ямы, надворные постройки, уборные, подвалы, чердаки — все будут проверять», — заметил собеседник портала.

Источник уточнил, что специалисты в конце мая осмотрят две глубокие пещеры в районе Кутурчина, о которых ранее не было известно.