Арестованная за удушение 6-летнего ребенка россиянка заявила о безразличии

Шимановский районный суд Амурской области взял под стражу жительницу по делу о расправе над шестилетним ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Женщина пробудет в СИЗО до 30 марта. Ее подозревают в преступлении по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ. По версии следствия, 29 января она расправилась со своим сыном.

На содержании под стражей настаивали следствие и прокурор, опасаясь, что женщина может скрыться или повлиять на свидетелей. Сама подозреваемая заявила, что ей безразлично решение суда.

Известно, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за растрату, а также к административной — за неисполнение родительских обязанностей.

