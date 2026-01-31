Суд Дагестана арестовал подозреваемого в жестоком убийстве сожительницы

Дербентский городской суд арестовал на два месяца жителя Сулейман-Стальского района, подозреваемого в жестоком убийстве сожительницы, сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

«Суд... постановил заключить подозреваемого под стражу сроком на один месяц 28 суток... по 27 марта 2026 года», — говорится в Telegram-канале.

По данным суда, 23 января 2026 года в Дербентском районе Дагестана без вести пропала 36-летняя местная жительница. В ходе расследования был установлен знакомый пропавшей — мужчина 1997 года рождения, который был задержан и в ходе допроса дал признательные показания в убийстве женщины.

Ранее источник Telegram-канала RT сообщал, что в Дагестане обнаружили расчленённые и обгоревшие останки женщины, пропавшей несколько дней назад. По подозрению в убийстве задержан её сожитель. У погибшей остались трое несовершеннолетних детей.