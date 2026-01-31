Барнаульскую воспитательницу детсада будут судить за жестокое обращение с ребенком

В Барнауле воспитательница детсада предстанет перед судом за жестокое обращение с ребенком. Об этом сообщает alt.kp.ru.

Инцидент произошел в июле прошлого года в детском саду "Мишутка". Воспитательница подошла к ребенку в возрасте 2,5 лет, сидевшему за столиком, сдавила его шею фартуком-нагрудником, стала трясти ребенка, а после этого отвела его в туалет. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения, и запись увидела одна из родительниц. При осмотре у врача у ребенка зафиксировали ушибы мягких тканей в области шеи.

На допросе 45-летняя воспитательница объяснила свои действия нервным срывом, заявив, что "сорвалась" из-за того, что ребенок взял чужой нагрудник. Также следствие установило, что ранее родители неоднократно жаловались заведующей, что дети боятся идти к этому педагогу.

Детский сад по данному адресу уже не работает, а его руководителю могут предъявить обвинение по статье 238 УК РФ. Воспитательнице грозит до трех лет лишения свободы по статье 156 УК РФ, уголовное дело направлено в суд.