В Таиланде бесследно исчез криптоинвестор из Петербурга

В Таиланде разыскивают 24-летнего уроженца Санкт-Петербурга, который исчез при загадочных обстоятельствах в конце декабря. Молодой человек проживал в северной части Паттайи последние два с половиной года, работая удалённо и ведя уединенный образ жизни, практически не общаясь с местными жителями и не заводя друзей, сообщает телеграм-канал «База».

По имеющейся информации, вечером 24 декабря Максим покинул свой дом с большим рюкзаком, сел на мотоцикл и направился в сторону торгового центра. Там он совершил покупку на сумму 1898 батов, после чего его след теряется.

Тревогу забили родственники, когда Максим перестал отвечать на звонки и сообщения, а также прекратил общение со своим братом, с которым ранее поддерживал постоянный контакт. Кроме того, он перестал оплачивать аренду жилья, что вынудило тайскую хозяйку обратиться в полицию. Также отмечается, что с момента исчезновения молодого человека не было зафиксировано никакой активности по его банковским счетам.

Подчеркивается, что этот случай становится вторым за месяц, когда в Паттайе исчезает молодой человек из Петербурга. Активисты, участвовавшие в поисках другого пропавшего в декабре жителя из Санкт-Петербурга сообщают, что во время поисков проверяли местные больницы и морги, однако неопознанных иностранцев там обнаружено не было.