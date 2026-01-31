Россиянина парализовало во время отдыха в Таиланде

Россиянина парализовало во время семейного отдыха в Таиланде. У мужчины обнаружили синдром Гийена — Барре, в настоящее время его не могут транспортировать в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что 45-летний предприниматель Евгений вместе с женой и дочкой прилетел на зимовку из Новосибирска в начале декабря. Семья снимала виллу, утром 17 января у мужчины онемели руки, а уже через сутки он не мог ходить.

Местные врачи обнаружили у россиянина редкое аутоиммунное заболевание, поражающее черепные и периферические нервы. У больных возникают мышечная слабость и онемение, в тяжелых случаях может доходить до паралича. Чаще всего причина заболевания — последствия вирусной или бактериальной инфекции.

Страховая компания отказала семье в продлении палаты и лечения, мужчину собираются выписать из больницы. Однако перевезти его в Россию можно только бортом с бизнес-классом, чтобы разместить больного в лежачем положении на специальных носилках. Семья обратилась за помощью в Посольство России в Таиланде и в Минздрав. Дома мужчину ждет шестимесячная реабилитация, на которую нужно около 3,5 миллиона рублей.

