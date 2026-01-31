Кусок льдины проломил голову еще одной россиянке

В Ростове-на-Дону на женщину рухнула ледяная глыба. Инцидент случился 31 января у дома № 4/1 на проспекте Коммунистическом. Об этом пишет издание DonDay.

На проходившую мимо женщину упал крупный кусок льда. Удар пришелся по голове. Очевидцы происшествия немедленно вызвали экстренные службы.

Прибывшие медики оказали пострадавшей первую помощь, перевязали голову и госпитализировали ее для дальнейшего обследования и лечения. Состояние женщины уточняется.

Глава Советского района Ростова прокомментировал ситуацию. Он заявил, что пострадавшей будет оказана необходимая помощь в восстановлении, а также поручил провести проверку в отношении управляющей компании, обслуживающей дом.

Проверка должна установить, проводились ли своевременные работы по очистке крыши от снега и наледи. В администрации района пообещали разобраться в причинах произошедшего.

