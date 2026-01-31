Муж и свекровь убили беременную судью из Казахстана в Германии

Летом 2024 года в Германии была убита судья из Казахстана Айгуль Сайлыбаева, находившаяся на седьмом месяце беременности. Следствие считает, что к преступлению причастна свекровь Наталья Донцова, однако родственники погибшей уверены, что ключевую роль сыграл муж Айгуль — Александр.

Айгуль пропала в начале июня 2024 года. Почти сразу исчезла и ее свекровь, которая не участвовала в поисках. Родные женщины прилетели в Германию и вместе с волонтерами искали ее 12 дней. Тело Айгуль нашли в водосточной канаве, завернутым в пакет и в чемодане. Личность подтвердили по ДНК, экспертиза показала, что она была беременна.

Наталью Донцову допросить не удалось — ее видели в аэропорту по пути в Москву, на камерах заметна перебинтованная рука. Позже автомобиль Донцовой и сигнал телефона Александра зафиксировали в районе, где нашли тело. Сосед также сообщил о семейной ссоре в день исчезновения Айгуль.

Родители погибшей считают, что убийство совершил зять, а мать помогла ему избежать ответственности. Сейчас Александр Донцов живет в России с 4-летней дочерью, получил гражданство. По словам родственников Айгуль, попытки добиться общения с внучкой и справедливого расследования пока безрезультатны, передает Starhit.

