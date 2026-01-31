В жилом доме в Москве нашли тело девушки с признаками удушения

Тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире одного из жилых домов на улице Совхозной в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что у погибшей выявили признаки удушения. По предварительной информации, над девушкой расправился ее знакомый.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — подчеркнули в СК.

Там рассказали, что следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ. В настоящее время специалисты осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства смерти жительницы Москвы.

29 января газета "Известия" со ссылкой на следственное управление СК РФ по Дагестану написала, что в республике возбудили уголовное дело по факту убийства 36-летней местной жительницы. Как выяснили следователи, женщина 23 января вышла из дома в Дербентском районе и не вернулась. В ходе поисков в одном из районов региона были обнаружены ее останки с признаками насильственной смерти.

Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался сожитель убитой женщины. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".