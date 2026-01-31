Жену беглого бизнесмена обвиняют в убийствах москвичей

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал жену известного бизнесмена Анатолий Фурсова* (признан в РФ иностранным агентом). Она обвиняется в серии убийств.

Как стало известно «МК», обвинение Вере Капитоновой предъявлено по статье 105 часть 2 «а» УК (убийство двух и более лиц). Как и ее муж, Капитонова подозревается в убийстве одиноких владельцев квартир, с которыми заключался договор ренты.

Ранее в гражданских судах были рассмотрены как минимум два гражданских дела о расторжении таких договоров с Капитоновой. Фурсову* аналогичные обвинения были предъявлены в 2021 году, тогда же его объявили в розыск.

* - признан в РФ иноагентом.