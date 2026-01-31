Мурманск и Североморск частично остались без электроснабжения

Часть объектов в Мурманске и Североморске в Мурманской области снова остались без света из-за отключения электроснабжения на участке линии электропередачи (ЛЭП) с временными опорами, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Андрей Чибис.

Губернатор уточнил, что сами опоры не получили повреждений. Он добавил, что специалисты переподключают потребителей в рамках уже отработанного алгоритма, приоритет остается у объектов жизнеобеспечения.

«Специалисты делают всё возможное, чтобы восстановить электроснабжение как можно скорее», — отметили в пресс-службе «Россети Северо-Запад».

Ранее сообщалось, что 23 января в Мурманской области из-за образования гололеда и изморози обрушились пять опор ЛЭП. В связи с этим в населенных пунктах началось массовое отключение света.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность).

24 января Чибис сообщил, что электрики запитали все котельные, объекты водоснабжения и медучреждения. Он добавил, что жителям не придется платить за электричество за дни, когда свет был отключен.

25 января в области ввели режим чрезвычайной ситуации, который отменили спустя два дня.

27 числа электроснабжение было полностью восстановлено. В тот же день ремонтники установили временные опоры для ЛЭП, установку постоянных опор начали 29 января.