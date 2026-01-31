Россиянин расправился с пятью людьми с помощью вафельницы

В Москве раскрыли дело об убийстве пяти человек, совершенное более 30 лет назад. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета РФ.

Установлено, что в ночь с 23 на 24 марта 1995 года компания употребляла алкоголь в квартире жилого дома на улице Доватора. Между мужчинами вспыхнула ссора, и один из них расправился с остальными, при этом он использовал два молотка, нож и вафельницу. После этого злоумышленник скрылся.

Тогда личность преступника выяснить не удалось. Спустя 30 лет была проведена дополнительная проверка по базам криминалистического учета отпечатков пальцев рук, обнаруженных на месте происшествия и выяснилось, что следы принадлежат ранее судимому мужчине.

Подозреваемого задержали на территории Ставропольского края и доставили в Москву. В ходе допроса он признался в преступлении.

