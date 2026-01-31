Восемь заключённых сбежали из тюрьмы в американском штате Луизиана

Из центра содержания Ривербенд в американском штате Луизиана сбежали восемь заключённых. Троих из них уже задержали, передаёт телеканал Fox8 со ссылкой на офис местного шерифа.

«Рано утром 30 января из следственного изолятора Ривербенд в округе Ист-Кэрролл сбежали восемь заключенных», — говорится в публикации.

Отмечается, что преступники считаются опасными.

Осенью прошлого года в Приморском крае завершили поиски гражданина КНР, совершившего побег из колонии-поселения.