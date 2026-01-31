Стало известно, когда пропавшую семью Усольцевых могут признать погибшей

Семью Усольцевых, которая пропала в горной тайге в Красноярском крае в конце сентября прошлого года, при определенных обстоятельствах могут признать погибшей в марте 2026 года. Об этом сообщила адвокат, бывший следователь Сталина Гуревич.

— По общему правилу человека признают умершим через пять лет, через полгода признают безвестно отсутствующим. Но если известно, что гражданин пропал вследствие каких-то обстоятельств, угрожавших его жизни, умершим могут признать через шесть месяцев. Но это должно быть реально имевшее место событие: сход лавины, теракт или ДТП, — цитирует ее ТАСС.

Поиски семьи Усольцевых, которые возобновились 30 января, могут дать результат, если спасатели будут проверять зимовья и лесные дома. Такое высказала координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт.

Поиски семьи, пропавшей в тайге Красноярского края, возобновят с обследования в поселке Кутурчин. Источники сообщили, что к работе привлекут не только поисковиков, но и криминалистов. Версия о несчастном случае в истории с исчезновением семьи Усольцевых считается наиболее вероятной из-за сложных природных условий района.

До этого SMM-менеджер Усольцевой Дарья Фурштейн раскрыла сведения о том, что Ирина, которая пропала вместе с мужем Сергеем и дочерью Ариной, за несколько дней до этого была подавленной и уставшей.

11 ноября бывший коллега бизнесмена Сергея Усольцева Александр Дымов назвал версию о побеге семьи несостоятельной, поскольку характер мужчины не подходил для подобных поступков.