Сразу несколько школ получили угрозы о взрыве на украинском

Семь учебных заведений и девять государственных учреждений в Венгрии получили электронные письма с угрозами взрыва на украинском языке. Об этом сообщило Главное полицейское управление страны.

После поступления угроз сотрудники правоохранительных органов проверили указанные здания. Как отмечается в официальном заявлении, полиция не обнаружила ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств.

Все поступившие сообщения были признаны ложными.

