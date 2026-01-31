Сразу несколько школ получили угрозы о взрыве на украинском
Семь учебных заведений и девять государственных учреждений в Венгрии получили электронные письма с угрозами взрыва на украинском языке. Об этом сообщило Главное полицейское управление страны.
После поступления угроз сотрудники правоохранительных органов проверили указанные здания. Как отмечается в официальном заявлении, полиция не обнаружила ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств.
Все поступившие сообщения были признаны ложными.
