В Орле жителей семи улиц эвакуируют перед ликвидацией частей упавшей ракеты

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в Орле жителей ряда улиц эвакуируют перед ликвидацией сотрудниками МЧС частей упавшей ракеты.

«В целях безопасного проведения этих мероприятий определена зона, из которой будет проводиться эвакуация людей перед началом проведения работ по обезвреживанию боезаряда ракеты. Она составляет 500 метров от места нахождения боезаряда», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что все граждане, проживающие в этой зоне, уже оповещены администрацией города Орла и Орловского муниципального округа о времени и действиях в этот период.

Также будет ограничено движения транспорта и пешеходов по ряду улиц.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ над регионами страны и акваторией Чёрного моря.