Мать участницы «Дома-2» раскрыла официальную причину ее смерти

В марте 2024 года умерла участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону. В Сети ходили различные слухи о причинах ее гибели. Ее мать раскрыла официальную причину ее смерти.

По словам женщины, медицинское заключение показало, что ни алкоголя, ни наркотиков в крови покойной не выявили. Она уточнила, что незадолго до гибели у Либерж обнаружили диабет.

— У нее была привычка: она набирала горячей-горячей воды, чтобы всё прогрелось, ждала, когда остынет до приемлемой температуры, и только потом залезала. Видимо, так было и в этот раз. Она набрала ванну, выключила воду, стала ждать, смотрела что-то в телефоне и потеряла сознание, — сказала она.

Мать Либерж также предположила, что смерть могла вызвать «ужасная» привычка девушки сбивать уровень сахара длительным голоданием. При этом медики категорически запрещают такой прием.

— В заключении указано, что ни в желудке, ни в прямой кишке ничего нет. Видимо, она ничего не ела перед смертью, — цитирует женщину Ufa1.Ru.

О смерти Либерж Кпадону сообщила звезда реалити-шоу «Дом-2» Анна Якунина. По ее словам, соответствующая информация поступила от соседей Кпадону, которые якобы видели, как тело девушки выносили из квартиры. Якунина пыталась дозвониться до родителей экс-участницы шоу, однако они оказались недоступны.

Тогда мать Либерж рассказала, что в последний месяц ей было сложно поддерживать с дочерью связь — та не брала трубку.

Церемония прощания прошла в Королеве. Либерж была в закрытом гробу, после чего ее кремировали.