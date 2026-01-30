В Псковской области арестовали эстонца за незаконное пересечение границы РФ

Гдовский районный суд арестовал на два месяца гражданина Эстонии по делу о незаконном пересечении государственной границы РФ в Псковской области. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным областного погрануправления ФСБ, 26 января эстонец, не имея документов на право въезда в Россию и соответствующего разрешения, пересек госграницу вне установленных пунктов пропуска. После этого иностранца задержали правоохранители.

В настоящее время мужчина находится в статусе подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 322 УК РФ. Суд заключил иностранца под стражу сроком до 27 марта.

20 января Госдума на пленарном заседании приняла законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил пересечения государственной границы РФ до 25 тыс. рублей для физических лиц (сейчас — до 5 тыс.), до 250 тыс. рублей для должностных лиц (вместо 50 тыс.) и до 2,5 млн рублей для юридических лиц (вместо 800 тыс. рублей).

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, законопроект позволит частично решить проблему незаконной миграции, окажет дисциплинирующее воздействие на граждан России и иностранцев, а также позволит пополнить государственную казну.