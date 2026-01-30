Причастным к операции «Паутина» водителям предъявили новое обвинение

Главное следственное управление СКР предъявило новое обвинение четырем водителям трейлеров, которых считают причастными к атакам на российские военные аэродромы, совершенным в прошлом году спецслужбой Украины. Об этом сообщают российские СМИ.

«ГСУ СКР обвинило Андрея Меркурьева, Александра Зайцева, Михаила Рюмина и Сергея Канурина в незаконном приобретении и перевозке взрывчатки организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Ранее им инкриминировали совершение теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного ущерба (п. „а“, „в “ ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — сообщает газета «Коммерсантъ». Водители, которые останутся под стражей в СИЗО как минимум до мая, продолжают отрицать свою причастность к предъявленным обвинениям.

Раннее стало известно, что по уголовному делу, возбужденному в связи с серией атак беспилотников на российские военные объекты, появились первые подозреваемые. Обвинения предъявлены четырем водителям грузового транспорта, которые, по версии следственных органов, доставляли к местам нападений трейлеры с заранее замаскированными дронами. Сами обвиняемые настаивают, что действовали «втемную» и не были осведомлены о реальном содержимом перевозимых ими грузов.