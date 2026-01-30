В посольстве КНДР в Москве рухнула крыша парковки

Крыша парковки рухнула из-за снега в московском посольстве КНДР. Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в Telegram-канале Mash.

© Вечерняя Москва

По информации канала, инцидент произошел на Мосфильмовской улице. Металлический навес придавил 10 дипломатических автомобилей.

Уточняется, что спасателей не пустили на место происшествия, поскольку для прохода на эту территорию нужен специальный допуск главы дипмиссии, пишет Telegram-канал.

В этот же день крыша остановки общественного транспорта в подмосковных Мытищах не выдержала тяжести накопившегося снега и рухнула на девушку. Инцидент случился возле жилого комплекса «Датские кварталы». Пострадавшую доставили в больницу с травмами и болями в шее и грудной клетке.