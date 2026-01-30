В районе Одессы был задержан служащий Госпогранслужбы, который через социальные сети находил желающих незаконно пересечь границу. За вознаграждение в размере $3000 он помогал мужчинам перебраться в Румынию прямо во время своей смены.

© Московский Комсомолец

По имеющимся данным, услугами данного пограничника ежемесячно пользовались не менее десятка человек, однако точное число клиентов все еще устанавливается в ходе следствия.

В настоящее время задержанный находится под арестом. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

В данном контексте невольно возникает мысль о том, что "жаль, что его поймали", ведь установленная им сумма за услугу была относительно приемлемой.