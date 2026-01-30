Жителю Краснодара грозит срок за покушение на убийство жены

Следственный комитет по Центральному округу Краснодара выдвинул официальное обвинение жителю города в покушении на убийство своей жены (статьи 30 часть 3 и 105 часть 1 Уголовного кодекса РФ).

Согласно данным следствия, в ночь 23 января 2026 года подозреваемый и его жена находились в своей квартире на улице Офицерской в Краснодаре, где между ними возник бытовой конфликт. Во время ссоры обвиняемый ударил женщину ножом в живот. Родственник жертвы стал свидетелем произошедшего и вмешался, остановив нападавшего и вызвав скорую помощь. Завершить задуманное преступление, а именно убийство, злоумышленнику не удалось благодаря оперативно оказанной медицинской помощи пострадавшей.