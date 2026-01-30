Бывших сотрудниц ПСБ осудили по делу о хищении 650 миллионов

Лефортовский суд Москвы назначил наказание бывшим сотрудницам «Промсвязьбанка» (ПСБ) по делу о хищении 650 миллионов рублей. Им дали до шести лет колонии условно.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в суде.

— Лефортовский суд Москвы приговорил к условным срокам бывших сотрудниц «Промсвязьбанка» (ПСБ) и «Промсвязьнедвижимости» по делу об особо крупном хищении, — пишет РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

На скамье подсудимых оказались шесть фигуранток. Они также должны выплатить штрафы в размере до одного миллиона рублей. По версии следствия, женщины присваивали себе кредиты, тем самым они похитили средства из банка. Свою вину ни одна из обвиняемых не признала.

В октябре прошлого года суд заочно арестовал бывшего совладельца «Промсвязьбанка» Алексея Ананьева. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Ананьев мог похитить миллионы у одной из коммерческих структур. Это не первое уголовное дело для мужчины. В 2017-м он вместе с братом за несколько часов вывел из «Промсвязьбанка» более 87 миллиардов рублей и сбежал за границу. С тех пор родственников обвинили в 15 преступлениях. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этой истории.