В Москве раскрыли убийство пяти человек, совершенное 30 лет назад

Убийство пяти человек, совершенное в Москве в 1995 году, раскрыли следователи Главного следственного управления СКР.

© Московский Комсомолец

Как сообщал ранее «МК», в марте 1995 года в одной из квартир по улице Доватора были обнаружены тела четверых мужчин и одной женщины. Смерть их наступила от множественных ударов и колото-резаных ран. В качестве орудия преступления использовались два молотка, нож и вафельница.

Изначально убийство раскрыть не удалось. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет подозреваемый был установлен. В частности, следователям помогло сравнение отпечатков пальцев рук, обнаруженных на месте преступления.

55-летний подозреваемый был задержан в Ставропольском крае. Оказалось, что он уже отсидел внушительный срок за убийство трех человек. Мужчина признался, что совершил убийство в ссоре на почве неприязни.

По информации пресс-службы ГСУ СКР по Москве, сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом г. Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.