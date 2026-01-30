Суд вынес приговор 10 фигурантам дела о похищении москвичей

Пресненский районный суд назначил наказание 10 фигурантам дела о похищении москвичей, вымогательстве и разбое. Злоумышленников отправили в колонию на срок до 15,5 года.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

— Пресненский районный суд вынес приговор в отношении 10 жителей различных регионов страны в возрасте от 29 до 50 лет. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они признаны виновными в похищении человека, вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, разбое и других преступлениях, — рассказали на сайте ведомства.

Трое из злоумышленников напали на москвича в декабре 2022 года. Его усадили в машину и вывезли в Подмосковье. Там ему начали угрожать убийством. Потерпевший сообщил подсудимым пароль от криптокошелька, и фигуранты перевели себе свыше 13,7 миллиона рублей. После этого мужчину освободили.

Позднее злоумышленники обманули москвичку. Они сообщили, что ей грозит мнимая уголовная ответственность и потребовали 400 миллионов рублей. Обвиняемые завладели 124 миллионами, принадлежащими женщине. Впоследствии она смогла сбежать из своей квартиры, где за ней присматривал один из соучастников.

Ранее в Подмосковье осудили двух мужчин за похищение человека и вымогательство у него трех миллионов. Злоумышленники забрали у него лишь 3,5 тысячи, позднее их задержали. В итоге один из мужчин проведет в колонии девять лет, а другой на полгода больше.