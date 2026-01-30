Фигурантка дела о "похищении" мальчика в Красноярске попросила о встрече с матерью

18-летняя фигурантка уголовного дела о мошенничестве в Красноярске, жительница Сургута, обратилась к следствию с просьбой о краткосрочном свидании с матерью.

© Московский Комсомолец

Как сообщила ТАСС адвокат девушки Наталья Балог, её подзащитная и прибывшая в город мать надеются получить разрешение на встречу. Также девушка просит разрешения на телефонные звонки брату и сестре. Все поданные ходатайства будут рассмотрены 2 февраля.

Адвокат также раскрыла информацию о состоянии здоровья своей подзащитной, получив на это соответствующее разрешение. Девушка нуждается в серьёзной медицинской операции после ДТП в августе 2025 года, в результате которого она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей лицевого скелета. На её имя уже выделена федеральная квота на проведение реконструктивной операции, а до этого она проходила реабилитацию у психолога и невролога. Вся медицинская документация передана в следственные органы.

Напомним, 25 января Центральный районный суд Красноярска избрал в отношении девушки меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 марта. Ей предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере). По версии следствия, она является участницей схемы с фиктивным похищением подростка, в рамках которой её сообщники выманили у родственников ребёнка крупную сумму денег.

Большая часть средств была передана неустановленному курьеру, а 31 тысяча рублей, согласно обвинению, осталась у неё.