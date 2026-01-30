Администратора хостела, где сгорели кубинцы, отправили под домашний арест

Администратора хостела в Балашихе, где при пожаре погибли четверо кубинцев, отправили под домашний арест.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

— Суд избрал (фигурантке — прим. «ВМ») меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 26.03.2026 включительно, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Женщину обвиняют в организации незаконной миграции и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, которые повлекли смерть двух или более лиц по неосторожности.

Пожар в частном доме в Балашихе произошел 27 января. В результате возгорания скончались двое мужчин и две женщины. Они были гражданами Кубы. Следователи возбудили уголовное дело. Позднее выяснилось, что дом использовался в качестве хостела. Также стало известно, что хостел может принадлежать председателю регионального отделения Союза пенсионеров России Игорю Корнееву и его жене. Спустя несколько дней после пожара силовики задержали администратора ночлежки. Почему произошел пожар и другие подробности дела — в материале «Вечерней Москвы».