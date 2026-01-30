Жительница Подмосковья пыталась поджечь торговый центр в Балашихе

Жительница Балашихи пыталась поджечь помещение на цокольном этаже торгового центра на Пролетарской улице в микрорайоне Железнодорожный. Ее задержали очевидцы инцидента и передали полиции.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Девушка облила горючей жидкостью помещение на цокольном этаже и угрожала совершить поджог, однако ее действия пресекли очевидцы, которые передали правонарушительницу прибывшим сотрудникам полиции, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Задержанной оказалась девушка 2007 года рождения. Она рассказала силовикам, что собиралась поджечь ТЦ по заданию кураторов. В отношении девушки возбудили несколько уголовных дел.

В ноябре прошлого года 16-летний подросток пришел с канистрой бензина в ТЦ «Авиапарк» в Москве и поджег зрительный ряд в кинотеатре. Никто из очевидцев не пострадал. Юношу задержали правоохранители. Позднее подросток объяснил, что пошел на преступление, так как его запугали неизвестные. Злоумышленники сообщили парню, что он нарушил закон. Подростка также заставили перевести деньги с карты его отца.