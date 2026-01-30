Летевший из Тбилиси самолет приземлился в Минводах

Самолет авиакомпании «Азимут», который летел из Тбилиси в Москву, приземлился в Минеральных Водах по технической причине. Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в пресс-службе компании.

По данным авиаперевозчика, самолет рейса А47008 Тбилиси — Москва (Внуково) приземлился благополучно. Пассажиров доставят в российскую столицу резервным бортом.

— К вылету готовится резервный борт авиакомпании Азимут, который доставит пассажиров из Минеральных Вод в Москву. Пассажирам предоставляются услуги согласно Федеральным авиационным правилам, — говорится в сообщении.

Авиакомпания принесла извинения пассажирам за неудобства, передает сайт «Азимута».

23 декабря 2025 года самолет авиакомпании «Победа», который выполнял рейс Чебоксары — Москва, подал сигнал бедствия и аварийно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. По данным журналистов, причиной экстренной посадки воздушного судна стала неисправность его носовой стойки.

22 января самолет, выполнявший рейс Магадан — Москва, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при попытке взлета. Согласно информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, причиной случившегося стала техническая неисправность. На борту находились 335 пассажиров.