Москвич украл из кассы магазина в Подмосковье 900 тысяч рублей
Москвич, работающий кассиром в магазине на трассе возле Реутова, обокрал работодателя на более чем 890 тысяч рублей.
Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Силовики задержали подозреваемого. Мужчина признался, что забрал деньги из кассы. В его отношении завели уголовное дело. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
Ранее администратор развлекательного заведения в столице обокрал работодателя на один миллион рублей. Мужчина взял банковскую карту владельца организации, купил технику и обналичил деньги. Оставшиеся средства он перевел себе на счет. Подозреваемого задержали и завели уголовное дело.