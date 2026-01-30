Москвич украл из кассы магазина в Подмосковье 900 тысяч рублей

Москвич, работающий кассиром в магазине на трассе возле Реутова, обокрал работодателя на более чем 890 тысяч рублей.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Поступило заявление от представителя магазина, расположенного на автомагистрали Москва — Нижний Новгород, который сообщил о хищении денежных средств из кассы. Сумма ущерба составила более 890 тысяч рублей, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Силовики задержали подозреваемого. Мужчина признался, что забрал деньги из кассы. В его отношении завели уголовное дело. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ранее администратор развлекательного заведения в столице обокрал работодателя на один миллион рублей. Мужчина взял банковскую карту владельца организации, купил технику и обналичил деньги. Оставшиеся средства он перевел себе на счет. Подозреваемого задержали и завели уголовное дело.