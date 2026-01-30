На самарского депутата завели дело о дискредитации армии за слова на заседании

На политика из Самарской области Григория Еремеева завели дело о дискредитации армии. Соответствующие материалы поступили в Ленинский суд Самары.

Скандальная история произошла в конце декабря 2024 года на заседании Самарской областной думы. Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», в ходе своего выступления на заседании депутат от «Демократической партии России» Григорий Еремеев раскритиковал результаты спецоперации и предложил депутатам «признать вину за провал, извиниться перед гражданами» и уйти в отставку. Кроме того, он предложил президенту России Владимиру Путину остановить боевые действия в зоне СВО.

В материале «Осторожно, новости» также утверждается, что записи выступления Еремеева уже удалили, а остались лишь скриншоты.

Позднее сам Еремеев сообщил журналистам, что после выступления в Самарской думе в конце декабря на него составили протокол по статье о дискредитации армии. По его словам, после высказываний о спецоперации, «депутаты единогласно проголосовали сообщить (в правоохранительные органы — прим.ред.) о его речи». Еремеев добавил, что не согласен с составленным на него протоколом, так как для него нет оснований.