$76.0390.98

Челябинских школьников, насиловавших одноклассника, изъяли из семей

Ura.Ru

Учеников третьего класса гимназии Челябинска, изнасиловавших одноклассника, изъяли из семей и поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Челябинской области.

Челябинских школьников, насиловавших одноклассника, изъяли из семей
© РИА Новости

Решение принял Тракторозаводский райсуд.

«Суд удовлетворил требования административного истца — начальника отдела полиции „Тракторозаводский“ УМВД России по Челябинску о помещении несовершеннолетних в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Челябинской области на срок 30 суток», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Решение в законную силу не вступило.
1