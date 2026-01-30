Челябинских школьников, насиловавших одноклассника, изъяли из семей

Учеников третьего класса гимназии Челябинска, изнасиловавших одноклассника, изъяли из семей и поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Челябинской области.

Решение принял Тракторозаводский райсуд.