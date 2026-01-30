Челябинских школьников, насиловавших одноклассника, изъяли из семей
Учеников третьего класса гимназии Челябинска, изнасиловавших одноклассника, изъяли из семей и поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Челябинской области.
Решение принял Тракторозаводский райсуд.
«Суд удовлетворил требования административного истца — начальника отдела полиции „Тракторозаводский“ УМВД России по Челябинску о помещении несовершеннолетних в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Челябинской области на срок 30 суток», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Решение в законную силу не вступило.