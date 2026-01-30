Педагог в Башкирии выпорол ремнем ученика из-за непристойного рисунка Чебурашки

Педагог связал руки школьнику и выпорол его ремнем из-за непристойного рисунка Чебурашки в Башкортостане. Об этом в пятницу, 30 января, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, учитель труда из уфимского лицея прилюдно избил ученика седьмого класса. Как рассказали одноклассники потерпевшего, парень ругался нецензурной бранью и рисовал непристойные рисунки Чебурашки.

Правоохранители проводят проверку произошедшего, уточняется в публикации.

