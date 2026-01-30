МВД: девушка по указанию мошенников угрожала поджечь ТЦ в Балашихе

Девушка облила горючей жидкостью помещение на цокольном этаже и угрожала поджечь торговый центр в Балашихе, она задержана. Об этом сообщили в Telegram-канале подмосковного МВД. "Девушка облила горючей жидкостью помещение на цокольном этаже и угрожала совершить поджог, однако ее действия пресекли очевидцы", — говорится в сообщении. В полиции 18-летняя задержанная сообщила, что действовала под влиянием неизвестных, они давали ей указания по телефону. Заведено уголовное дело о теракте. Недавно жительницу Барнаула обвинили в покушении на теракт — она подожгла кабинет в здании и релейный шкаф на железной дороге. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы. Сначала мошенники убедили ее перевести им свои деньги, а после этого потребовали совершить поджоги. До этого в Санкт-Петербурге 13-летний школьник поджег автомобиль, поверив угрозам мошенников из мессенджера, подростка задержали. Школьника задержали возле дома на Беговой улице. Мальчика опросили и передали родителям. По факту произошедшего проходит проверка.