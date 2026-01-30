Экс-военный ВСУ убил пенсионерку из-за продуктов

Полицейские задержали в Кривом Роге 51-летнего мужчину, который проходил ранее службу в 80-й бригаде вооруженных сил Украины (ВСУ). Он убил пенсионерку из-за продуктов. Об этом пишут местные СМИ.

По версии следствия, ночью злоумышленник проник в квартиру 75-летней пенсионерки и нанес ей многочисленные удары руками и металлической трубой по голове, от которых женщина скончалась на месте. После убийства он обыскал квартиру, забрал деньги, телефон, банковские карты и продукты питания.

Военнослужащего списали по инвалидности после нескольких лет на передовой и назначили ему мизерную пенсию. Военный так и не нашел нормальной работы, а после развода лишился квартиры и остался на улице.

По словам самого задержанного, на жестокое преступление его подтолкнула пойти совокупность этих причин.

Оперативники быстро вышли на след нападавшего, после чего задержали его.

Теперь бывшему военному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

