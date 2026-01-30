Суд в Москве заочно арестовал экс-партнера адвокатского бюро «Бартолиус»

Замоскворецкий районный суд столицы заочно заключил под стражу бывшего старшего партнера адвокатского бюро «Бартолиус» Дмитрия Проводина, обвиняемого в мошенничестве на 690 миллионов рублей.

Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы от 29 января 2026 года в отношении Проводина Дмитрия Николаевича избрана мера пресечения виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его фактического задержания на территории РФ либо с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Следователи считают, что фигурант вместе с другими соучастниками оказывал услуги по юридическому сопровождению сделки по продаже акций предприятия по заниженной цене. Таким образом злоумышленники похитили 690,5 миллиона рублей.

