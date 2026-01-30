Адвокат Елена Пономарева в разговоре с Рамблером рассказала о возможном наказании для охранника петербургской гимназии, который угрожал школьникам палкой с гвоздями.

Видео инцидента в учебном заведении ранее опубликовал Telegram-канал «Ржевка». На кадрах видно, что охранник подошел к школьникам с утыканной гвоздями дощечкой в руках и пообещал, что ударит, если услышит еще одно слово. Мужчина был явно раздражен их поведением, но вреда подросткам не причинил. До сих пор, по словам сотрудников учреждения, он не проявлял агрессию.

Пономарева выразила сомнения в том, что в результате инцидента охранника привлекут к уголовной ответственности.

Согласно 119 статье УК РФ, человек может быть привечен к уголовной ответственности за угрозу убийством или за угрозу причинения тяжкого вреда здоровью. Но в данном случае я не вижу состава этого преступления. Тут не было реальной угрозы убийства, не было фразы «я тебя убью». На видеозаписи нет реальных свидетельств того, что охранник действительно намеревался причинить тяжкий вред или смерть школьникам. Елена Пономарева Адвокат Адвокатской палаты Московской области, партнер Коллегии адвокатов Московской области «Цуканов, Пономарева и партнеры»

По словам специалиста, мужчина может быть привлечен к дисциплинарной и административной ответственности.

«Поскольку поведение охранника – это грубое нарушение трудовой дисциплины и должностной инструкции, то ему может быть вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии. Более того, его могут уволить из школы или из той организации, где он трудоустроен. А если видео инцидента будет отправлено правоохранительным органам, то мужчину могут привлечь и к административной ответственности за мелкое хулиганство. В данном случае речь идет о явном неуважении к обществу, сопровождающемся нецензурной бранью. Инцидент произошел в публичном месте. Соответственно, в данном случае имеется состав административного правонарушения. Тут мужчине грозит административный арест на срок до 15 суток. Однако, как правило, по такой категории дел наказание назначается в виде штрафа. Минимальный штраф – 500 рублей, максимальный – 1000 рублей», - отметила юрист.

