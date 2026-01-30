Напавший на мужчину в метро Москвы приезжий объяснил, почему забил его до смерти

Приезжий из Липецкой области, задержанный за нападение на мужчину в переходе станции московского метро «Площадь Ильича», объяснил, почему избил до смерти потерпевшего. По словам фигуранта, в тот момент он был сильно пьян.

Об этом в пятницу, 30 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Свои действия ранее судимый приезжий из Липецкой области объяснил сильным алкогольным опьянением. Собранные полицейскими материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, — рассказала Волк в своем Telegram-канале.

Мужчина напал на потерпевшего примерно около трех часов ночи 30 января. Он поссорился с оппонентом и начал бить его руками и ногами. В итоге потерпевшего доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Момент убийства попал на камеру видеонаблюдения в переходе метро. Правоохранители оперативно задержали 34-летнего мужчину. Прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента. Подозреваемому грозит колония.