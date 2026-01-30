Полиция поймала подростков, устроивших драку со стрельбой в Мытищах

Конфликт между подростками произошел около торгового центра на улице Мира в Мытищах. Ссора переросла в драку со стрельбой. Силовики задержали двух участников потасовки.

© Вечерняя Москва

Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— По предварительной информации, около торгового центра, расположенного на улице Мира, произошел конфликт между двумя подростками, который перерос в драку. Полицейскими участники инцидента установлены и доставлены в территориальный отдел, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

В участке оказались 12-летние школьники. Их опросили в присутствии родителей. В результате конфликта никто не пострадал. Полицейские разыскивают стрелявшего из пневмата.

В декабре прошлого года массовая драка произошла у ТЦ «Гран» в Подольске. Во время потасовки также началась стрельба. Участниками конфликта стали примерно 40 человек. Позднее их задержали и доставили в отдел. Никто не пострадал.