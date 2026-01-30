Приезжий избил мужчину у остановки на севере Москвы

Житель Башкортостана повздорил с 40-летним мужчиной у остановки общественного транспорта на Ленинградском проспекте в столице и ударил оппонента. Потерпевший упал и потерял сознание.

Об этом в пятницу, 30 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Около остановки общественного транспорта на Ленинградском проспекте между двумя гражданами произошел конфликт. Один из мужчин нанес своему оппоненту удар по лицу, от которого тот упал, ударился головой об асфальт и потерял сознание, — рассказали на сайте ведомства.

Потерпевшего госпитализировали. Врачи определили, что его здоровью был причинен тяжкий вред. Нападавшего удалось задержать. В отношении мужчины завели уголовное дело. Суд избрал фигуранту запрет определенных действий.

Ранее в подмосковной Электростали мигрант зарезал 18-летнего парня. Конфликт между ними начался еще в автобусе. Подозреваемый сделал замечание компании, в которой находился потерпевший. Молодые люди вышли на остановке, где продолжили ссору. В обвиняемого выстрелили из ракетницы, после этого он достал нож и ранил одного из оппонентов. Молодого человека доставили в больницу, но спасти не смогли. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этой запутанной трагедии.