Акула растерзала подростка на пляже

В бразильском штате Пернамбуку подросток стал жертвой акулы. Об этом сообщает Daily Mail.

13-летний Дейвсон Роша Дантас играл в воде на пляже Шифре, когда на него напала акула. Она впилась ему в бедро, повредив бедренную артерию. Свидетели вытащили мальчика из воды и пытались реанимировать, но он стремительно терял кровь. Его госпитализировали, но врачи не смогли ему помочь: кровопотеря оказалась слишком серьезной.

Власти отмечают, что этот пляж уже был оснащен четырьмя предупреждающими знаками, а всего в городе их установлено 13, поскольку в прибрежных водах часто появляются акулы. После случая с Дантасом комитет по мониторингу инцидентов с акулами (CEMIT) усилит наблюдение за хищниками и возобновит приостановленную программу отслеживания акул с помощью микрочипов.

С 1992 года в Пернамбуку зафиксировано более 80 нападений акул на людей. 26 из них были смертельными для пострадавших.

Ранее сообщалось, что правительство Австралии решило закрыть для купания десятки пляжей на побережье Сиднея из-за серии нападений акул. Туристам рекомендуют воздержаться от купания в течение следующей недели.